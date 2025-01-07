'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturması büyüyor! Şimdi de bir oyuncu...

Yüksek takipçili bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplar üzerinden, yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmalar sürüyor. Oyuncu Atakan Yılmaz da yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, oyuncu Atakan Yılmaz hakkında da 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.