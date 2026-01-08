Yasa dışı çakara geçit yok: Araçlar trafikten men edildi, cezaları kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı çakar kullanımına yönelik yapılan denetimlerde bir vakaya ilişkin "gereği yapıldı" sözleriyle paylaşımda bulundu. Yerlikaya, yasa dışı şekilde iki aracına çakar takan sürücünün ehliyeti 90 gün süreyle geri alındı, araçlar 30’ar gün trafikten men edildi. Toplamda 414 bin TL idari para cezası kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çakarlı iki aracın sahibinin H.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahıs hakkında, izin verilmeyen araçlara ışıklı ve sesli uyarı cihazı takmak ve kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Denetimler arttı, kullanım düştü

Yerlikaya, 2024 yılı sonunda yasa dışı çakar kullanımına yönelik mevzuatta yapılan değişikliklerle cezaların caydırıcı hale getirildiğini hatırlatarak, son bir yılda denetimlerin yüzde 338 artırılmasına rağmen yasa dışı çakar kullanımının yaklaşık yüzde 87 oranında azaldığını duyurdu.