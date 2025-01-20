Yasa dışı yarış düzenleyen motosikletlilere 326 bin liralık ceza

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı Gebeş mevkisinde Adapazarı, Hendek, Erenler ve Akyazı ilçelerinden bir araya gelen 70 kişilik grubun yasa dışı motosiklet yarışı düzenlediğini tespit etti.

Jandarma, birçok motosikletin sürücü belgesiz kişiler tarafından kullanıldığını ve bunun trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirledi. Ayrıca, egzoz bağırtan ve akrobatik hareketler yaparak kamu düzenini bozan kişilere de müdahale edildi.

11’i plakasız toplam 20 motosiklet çekildi

Ekipler, teknik modifikasyonlar yapılmış, 11’i plakasız toplam 20 motosikleti yediemin otoparkına çekerken, motosiklet sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun 102 farklı maddesi uyarınca 326 bin 499 TL idari para cezası uygulandı.