Yasa dışı yarış düzenleyen motosikletlilere 326 bin liralık ceza
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yasa dışı motosiklet yarışı düzenleyen 70 kişilik gruba yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma, plakasız ve teknik değişiklik yapılmış 20 motosikleti trafikten men etti. Sürücülere toplamda 326 bin 499 TL idari para cezası uygulandı.
Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı Gebeş mevkisinde Adapazarı, Hendek, Erenler ve Akyazı ilçelerinden bir araya gelen 70 kişilik grubun yasa dışı motosiklet yarışı düzenlediğini tespit etti.
Jandarma, birçok motosikletin sürücü belgesiz kişiler tarafından kullanıldığını ve bunun trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirledi. Ayrıca, egzoz bağırtan ve akrobatik hareketler yaparak kamu düzenini bozan kişilere de müdahale edildi.
11’i plakasız toplam 20 motosiklet çekildi
Ekipler, teknik modifikasyonlar yapılmış, 11’i plakasız toplam 20 motosikleti yediemin otoparkına çekerken, motosiklet sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun 102 farklı maddesi uyarınca 326 bin 499 TL idari para cezası uygulandı.