Yasadışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı

Ünlü televizyon sunucusu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle hazırlanan iddianamede sanık olarak yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı ‘suçtan zarar gören’, Mehmet Ali Erbil ise ‘şüpheli’ sıfatıyla geçti.

İddianamede, Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis siteleri ve uygulamalarını teşvik eden videolarda yer aldığı belirtildi. Erbil'in kamuoyunca tanınan bir figür olarak özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını teşvik ettiği ve yasa dışı bahis ile kumarı sıradanlaştırarak topluma zarar verdiği ifade edildi.

Erbil'in ifadesinde, videonun anı amaçlı çekildiğini ve bahis reklamı içerdiğini bilmediğini söylediği aktarıldı. Savcılık, sanatçının bu eylemiyle "kişileri yasa dışı bahis ve şans oyunlarına teşvik etmek" suçunu işlediğini belirtti. Mehmet Ali Erbil hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, söz konusu videoların tehdit veya zorlama olmaksızın çekildiği ve Mehmet Ali Erbil'in bulunduğu ortamda güvenli bir şekilde hareket ettiği vurgulandı. Ayrıca, sanığın Malta'daki etkinliğe davet edilmesi ve ağırlandığı dikkate alınarak menfaat elde ettiği de öne sürüldü.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, iddianame üzerindeki incelemesini sürdürürken, kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.