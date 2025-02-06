Yasadışı bahse teşvik soruşturmasında tutuklanan ünlü oyuncuya tahliye

Reklam yaparak insanları yasadışı bahise teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen oyuncu Atakan Yılmaz’ın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, tahliye kararı verildi.

"Youtube’da reklamı gördüğümde şok oldum"

Duruşmada savunma yapan sanık Yılmaz, ‘’Kullandığım sözcüklerde bahse ilişkin herhangi bir ibare yoktur. Youtube’da reklamı gördüğümde şok oldum. Yasa dışı bahis olduğundan da haberim yoktu. Suç isleme kastım yoktur. Beraatımı talep ederim’’ ifadelerini kullandı.

Alınan savunmaların ardından duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Atakan Yılmaz’ın tüm delillerin toplanmış olmasını da dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulayan mahkeme duruşmayı erteledi.

Duruşma ertelendi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Atakan Yılmaz’ın ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.