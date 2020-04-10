Yasak öncesi sokaklarda yoğunluk
31 şehirde bu gece başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kent merkezlerinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.
Vatandaşlar, market, büfe, fırın, benzin istasyonu gibi alışveriş yapılabilecek yerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Polisler, alışveriş yapmak için bekleyen vatandaşları zaman zaman sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.
Bu arada, ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlar, trafik yoğunluğunun artmasına da sebep oldu.