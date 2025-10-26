Yasal boy denetimi: Bin 845 kilo istavrite el konuldu

Karadeniz'de devam eden balık avı sezonuyla birlikte Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, bu kapsamda avdan dönen balıkçıların nakil vasıtalarına yönelik yaptığı kontrollerde, yasal avlanma boyunun altında olan 123 kasada toplam bin 845 kilogram istavrit tespit etti.

Balıklara el konulurken, ilgili balıkçılara idari para cezası uygulandı. El konulan istavritler, bağış kabul eden kurumlara teslim edildi.

Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da balıkçıların avlanma kurallarına riayet etmesinin önem taşıdığı belirtilerek, "İlçe Müdürlüğümüz tarafından nakil vasıtalarına yönelik yapılan denetimlerde yaklaşık ağırlığı bin 845 kilogram ağırlında 123 kasa olan yasal boy limitleri altındaki istavrit balığına el konulmuştur. El konulan balıkların bağış kurumlarına nakli sağlanmıştır. Balıkçılarımızın kurallarımıza riayet etmesi önem arz etmektedir" denildi.