Yasin Kol hakkında MASAK raporu: 14 yılda 135 milyon TL’lik işlem hacmi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü sürerken, Kol hakkında hazırlanan 30 Eylül 2026 tarihli MASAK inceleme tutanağında hesap hareketlerine ilişkin dikkat çeken veriler yer aldı.

MASAK inceleme tutanağına göre Yasin Kol’un hesaplarında 2012 ile 2026 yılları arasında toplam 5 bin 978 işlem gerçekleştirildi.

Bu işlemlerde hesaplara 62,5 milyon TL giriş yapılırken, hesaplardan 72,1 milyon TL çıkış gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise 135 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Hesap hareketleri 2020’den sonra arttı

Raporda Yasin Kol’un hesap hareketlerinin yıllar içerisindeki değişimine ilişkin tespitlere de yer verildi.

Kol’un hesap hareketlerinin 2020 yılından sonra belirgin şekilde arttığı, işlem hacmindeki artışın ise 2024-2026 döneminde daha da hızlandığı aktarıldı.

2026’da 22,3 milyon TL giriş, 40,8 milyon TL çıkış

MASAK tutanağındaki verilere göre yalnızca 2026 yılında Yasin Kol’un hesaplarına yaklaşık 22,3 milyon TL giriş gerçekleşti. Aynı dönemde hesaplardan çıkan para ise yaklaşık 40,8 milyon TL olarak kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol’un adliyeye sevk edildiği belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.