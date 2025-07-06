Yaşlı kadını oğlu gibi kandırdı, 672 bin TL’lik vurgun yaptı!

Bursa'da 75 yaşındaki bir kadın, telefonda kendisine "Anne ne yapıyorsun?" diye seslenen kişiyi oğlu sanarak yaklaşık 672 bin lira değerindeki para ve altını dolandırıcılara teslim etti. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, paralar ve ziynet eşyaları sahibine iade edildi.

Evdeki nakit ve altın miktarını söyledi

Edinilen bilgiye göre, merkezde yaşayan F.B. isimli kadın, ev telefonuna gelen çağrıyı yanıtladı. Telefonda kendisine "Anne ne yapıyorsun?" diye hitap eden kişiyi oğlu zanneden yaşlı kadın, acil paraya ihtiyacı olduğu söylenen şahsa, evdeki nakit ve altın miktarını söyledi.

F.B., evinde 50 bin TL para, 69 adet çeyrek altın ve 5 adet cumhuriyet altını bulunduğunu belirtti. Dolandırıcı, bu ziynetleri bir kuyumcu arkadaşının alacağını söyleyerek yaşlı kadını ikna etti. Aynı gün öğleden sonra eve gelen kişi, toplam değeri 672 bin TL olan para ve altınları alarak uzaklaştı.

Suçlunun 7 suç kaydı olduğu öğrenildi

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden F.B., durumu polise bildirdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmayla şüpheli U.E.'yi (35) yakaladı. Daha önce de 7 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları F.B.'ye teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.