Yaşlılık sigortası nedir? Yaşlılık sigortası mı geliyor? Nasıl olacak?

Yaşlılık sigortası bugünün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Türkiye gazetesine konuşan Sağlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, model hakkında bilgi verdi. Çelik, yaşlıların bakıma muhtaç olduğu anda sigortanın devreye gireceğini söyledi.

Yaşlılık sigortası nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile benzer bir mantıkla çalışacak olan bu sistemde, bireylerin 18-65 yaşları arasında “yaşlılık primi” ödemesi planlanıyor. Bu modelin temel prensibi, kişinin yaşlanmadan önce sisteme katkı sunarak gelecekte hizmet alma hakkı kazanmak.

Sigorta sistemi, prim ödeyen kişi bakıma ihtiyaç duyduğu anda aktif hale gelerek gerekli desteği sağlayacak.