Yaşlılık sigortası nedir? Yaşlılık sigortası mı geliyor? Nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, sağlık sigortasına benzer bir "yaşlılık sigortası" modeline geçiş hazırlığı olduğunu belirtti. Konu gündem olurken şimdi "Yaşlılık sigortası nedir" soruları sıklaştı.
Yaşlılık sigortası bugünün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Türkiye gazetesine konuşan Sağlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, model hakkında bilgi verdi. Çelik, yaşlıların bakıma muhtaç olduğu anda sigortanın devreye gireceğini söyledi.
Yaşlılık sigortası nedir?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile benzer bir mantıkla çalışacak olan bu sistemde, bireylerin 18-65 yaşları arasında “yaşlılık primi” ödemesi planlanıyor. Bu modelin temel prensibi, kişinin yaşlanmadan önce sisteme katkı sunarak gelecekte hizmet alma hakkı kazanmak.
Sigorta sistemi, prim ödeyen kişi bakıma ihtiyaç duyduğu anda aktif hale gelerek gerekli desteği sağlayacak.