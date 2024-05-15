Yat sektörü tekne bağlama alanlarının artırılmasını talep ediyor

Lüks yatların da yer aldığı fuarda Murat Arslan, dünyanın en büyük bot şovlarının denizi olmayan şehirlerde yapıldığını söyledi ve "Ankara neden bu şehirler arasında olmasın" diyerek yola çıktıklarını belirtti.

Fuarda fiyatı 150 bin liradan başlayıp 7 milyon liraya kadar ulaşan teknelerin sergilendiğini aktaran Arslan, "Her bütçeye uygun deniz araçları bulunuyor. Otomobil görünümlü denizde giden aracımız da bu fuarda sergileniyor. Ankaralı deniz severleri fuarımıza bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyanin en pahalı marinaları Türkiye'de

Yat sektöründe Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülkelerden olduğuna vurgu yapan Arslan, sektörün beklentilerine ilişkin ise "Sahil şeridimizde balıkçı barınaklarının artırılması ve tekne bağlama alanlarının çoğaltılması devletimizden en büyük beklentimiz. İnsanlar tekne almaktan korkmuyor ama bağlama yeri bulamadığından tekne almaktan vazgeçiyor. Marina sıkıntımız var. Ayrıca marinalarımızın da fiyat politikalarının disiplin altına alınması lazım. Dünyanın en pahalı marinaları Türkiye'de." diye konuştu.