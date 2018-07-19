Yatağan'da kömür bandı çöktü: 2 kişi göçük altında
Yatağan ilçesindeki termik santrale kömür taşıyan bant sistemi çöktü. Kazada orada bulunan işçilerden 9'u yaralı olarak kurtarılırken, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santrale kömür taşıyan bant sistemi çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, "Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu ilk olarak olay yerinde 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içerde kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
Santraldeki kurtarma çalışmaları sürerken ambulanslara alınan yaralılar bölgedeki hastanelere gönderildi.
Kaynak: AA