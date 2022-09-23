Yatak fabrikasında yangın

İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında çıkan ve yakındaki 2 işletmeye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderilirken alevlerin yükselmesi üzerine işçiler tahliye edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, bitişikteki aynı firmaya ait diğer yatak fabrikası ile bir metal fabrikasına da sıçradı.

Yangını kontrol altına alan ekipler, fabrika içlerindeki soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Olayda iki yatak fabrikası kullanılamaz hale geldi, metal fabrikası ile park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Bu arada dumandan etkilenen ve Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 itfaiye erinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın bölgesinde AFAD'a bağlı KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) ekibi de kontrol amaçlı çalışma yaptı.

Şirketten açıklama yapıldı

Öte yandan yatak fabrikalarının sahibi olan Acme Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, yaptığı yazılı açıklamada, tüm çalışanların güvenli şekilde tahliye edildiğini, büyük bir maddi hasar oluşmasına rağmen can kaybı ve yaralanmanın olmamasının en büyük teselli kaynağı olduğunu belirterek yangının kontrol altına alınması için mücadele veren tüm ekiplere teşekkür etti.