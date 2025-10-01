Yatılı okulda kalan 60 öğrenci kahvaltı sonrası hastanelik oldu
Mardin'in Yeşilli ilçesinde yatılı okulda kahvaltılarını yapan öğrenciler bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kahvaltı yapan öğrenciler bir süre mide bulantısı yaşamaya başladı.
Rahatsızlanan öğrencilerin sayısı giderek artarken okul yönetimi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
60 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere kaldırılırken, tedavilerinin ardından taburcu edildiler.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA