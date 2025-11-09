“Yatırım danışmanlığı” yalanıyla 5,8 milyar lirayı bulan vurgun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin son iki haftada düzenlediği siber operasyonlarda 79 şüphelinin yakalandığını, bu kişilerden 53’ünün tutuklandığını, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonların İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri merkezli gerçekleştirildiğini belirtti.

“Yatırım danışmanlığı” diye kandırıp şantaj yapmışlar

Açıklamaya göre, şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek parça satışı” gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı, yasa dışı bahis oynattığı ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği tespit edildi.

Ayrıca bazı şüphelilerin, “borsa yatırım danışmanlığı” adı altında haksız kazanç sağladığı ve vatandaşlara ait görüntü ve videoları rıza dışında para karşılığı sosyal medyada sattığı belirlendi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, “Vatandaşlarımızın kişisel verilerini hedef alan, birikimlerine ve dijital güvenliğine zarar vermeye çalışan suç odaklarına geçit vermedik. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.