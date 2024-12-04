Yavaş açılan internet siteleri 10 kişiden yedisinin satın alma isteğini azaltıyor

Kasım ve aralık aylarını kapsayan alışveriş sezonu tüm hızıyla devam ederken, e-ticaret sitelerinin optimizasyon ihtiyacı arttı. 10 kişiden 7'sinin yavaş açılan bir siteden alışveriş yapma isteğinin azaldığı bilinirken; kurumsal - bireysel hosting ve sunucu hizmetleri sunan yerli teknoloji şirketi Odeaweb, e-ticaret sitesi yönetenleri “sayfa hızı” konusunda uyardı.

Hız çağında tüketicinin satın alma kararını saniyeler içinde verebildiğine dikkat çeken Odeaweb Kurucu Ortağı Ozan Okur, “Bir internet sitesinin ve e-ticaret platformunun açılma süresinde 2 saniyelik artış, dönüşüm oranını yüzde 1'e yakın azaltıyor. Kullanıcılar, aynı ürün ve hizmetleri sunan ve daha hızlı açılan bir siteyi kolaylıkla tercih edebiliyor. Her ölçek ve kategoriden işletmenin kaçınılmaz olarak e-ticaret yaptığı bu dönemde yüksek performans sunan hosting ve sunucu hizmetlerinin önemi artıyor” dedi.

1 saniyeden kısa sürede açılmalı

Küresel araştırmalar, 2 kişiden birinin, internet sitelerinin 1 saniyeden daha kısa sürede açılmasını beklediğini gösterirken, ABD'nin en büyük perakendecilerinden Walmart'ın bulguları, sayfa yükleme süresinde her 1 saniyelik iyileştirmenin dönüşümleri yüzde 2 oranında artırdığına işaret etti. Yapay zeka çağında, bilgiye erişim bu kadar hızlıyken, kullanıcıların aynı standardı ürün ve hizmetlere erişimde de görmek istediğini söyleyen Ozan Okur, “ChatGPT’ye soru sorduktan sonra yanıtı almak birkaç saniye sürüyor. Hal böyle olunca, bugünün internet kullanıcısı için hızlı açılan internet siteleri de tercih sebebi oluyor. Kötü e-ticaret sitesi performansı, Black Friday dönemi için tasarlanan tüm indirimlerin, kupon kodlarının, kampanya hazırlıklarının boşa gitmesine sebep olabilir. Kullanıcılar online alışverişlerde yalnızca değere değil, aynı zamanda deneyime de bakıyor. Diğer bir deyişle yapay zeka çağı, yüksek performanslı sunucu ve hosting hizmetlerine duyulan talebi destekliyor” diye konuştu.

Maliyetler de göz önünde bulundurulmalı

Bir e-ticaret altyapısıyla online ortamda satışa başlamanın kolaylaştığını, ancak altyapı maliyetlerinin küçük işletmeler için hâlâ önemli gider kalemi olduğunu vurgulayan Ozan Okur, “Lojistik, ambalaj, transfer, pazarlama gibi maliyetlerin yanı sıra, olmazsa olmaz altyapı ve sunucu hizmetleri, e-ticaret yapanlar için iyileştirilmesi gereken gider kalemlerinin başında geliyor. Her zaman fiyat/performans dengesini gözeten, yüksek performanslı barındırma ve sunucu hizmetlerini müşterilerine en yüksek verimde ve en ucuz fiyatlarla sunma gayretinde olan Odeaweb olarak, 2015’ten bu yana 10 bini aşkın müşterimize ucuz hosting hizmeti sağladık. Etkili ve hızlı çözüm üretebilen ekibimizin 7/24 desteğinden de güç alarak, tüm dünyada kullanılan ve aralarında e-ticaret altyapıları da olan 200'ü aşkın içerik yönetim sisteminin tek tıkla kurulabildiği hosting hizmetleri sunuyoruz. Odeaweb olarak, Almanya ve Türkiye’deki sunucularımızla kurumsal hosting, kurumsal sunucu, kurumsal e-mail, fiziksel (dedicated) server ve VDS server gibi çözümleriyle dijitalleşme yolculuğunda her müşterimize premium sunucu hizmetleri sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hesaplı hostingin adresi Odeaweb”

Odeaweb’in Almanya ve Türkiye’de kendi sunucuları olduğunu, bu sebepten hosting maliyetlerinin de bu öz kaynaklara göre belirlendiğini belirten Odeaweb Kurucu Ortağı Ozan Okur, “Hesaplı hosting paketleri, yeni internet sitesi açacakların veya e-ticarete yeni başlama planları yapanların tüm taleplerine yanıt veriyor. Ücretsiz SSL sertifikası, ücretsiz yedekleme, 7/24 teknik destek ve 200’den fazla uygulamayla ve hatta bazı paketlerde com.tr alan adı hediyesiyle öne çıkan Odeaweb olarak, bizler de Black Friday kampanya dönemini ek indirimlerle kutluyoruz. İlk alışverişlerde yüzde 10’luk indirim kodundan tüm kullanıcılarımız yararlanabiliyor. VPS satın almak, kurumsal e-posta hizmeti kurmak, mevcut altyapısını daha ucuz hosting paketi alternatifine taşımak isteyen tüm kullanıcılara açık onlarca paket seçeneğimizle de yüzde 25’e varan indirim fırsatı sunuyoruz. Bilişim, teknoloji ve BT çözümlerinde uzman Odeaweb, yalnızca ucuz e-ticaret hosting arayanlara dahi SEO uyumlu, belge gerektirmeden kurulan pek çok paket seçeneği sağlıyor. Bu kampanya döneminde yeni projesini hayata geçirmek isteyen ve ‘hosting nasıl alınır?’ sorusunun peşine düşen herkesi Odeaweb’i keşfetmeye davet ediyoruz.”