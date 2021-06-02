Yavaş: Bizim için güneş, onu kapatan gökdelenlerden çok daha değerlidir

Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda toplu açılış ve temel atma töreni düzenledi.

Törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi:

"Odağında insan olmayan belediyeciliğin, kente katacağı hiçbir şey olmayacağının bilincindeyiz. İnsan hayatını kolaylaştıracak, nesillerin ve doğanın sağlıklı şekilde devamını sağlayacak belediyecilik anlayışı bizlerin önceliğidir. İnsan, belediyenin müşterisi değil, doğrudan öznesidir. Onu sağlık, su, ulaşım ve temiz hava gibi en temel ihtiyaçlarını değil de, demiri, betonu, plastiği önceleyen, insanın huzurun, sadece metada arayan bir gelişmişliği hedef olarak belirleyemeyiz. Bizim için güneş, onu kapatan gökdelenlerden çok daha değerlidir. Bizim için hava, haram yollarla elde edilmiş servetler üzerinden atılan havadan daha önemlidir. Bizim için ekonomik çarpıklıklar arasında ezilen bir çocuğu mutlu edebilmek, yetimin hakkını korumak doğrunun birinci şartıdır. Görev alanına giren en temel hizmetleri sunarken onu adeta halka lütfediyormuş gibi davranmak, bizim belediyecilik anlayışına sığmaz. Şunu tekrarlamaktan asla vazgeçemeyeceğiz. İnsan belediye için değil, belediye insan için olmalıdır. Belediyenin yani halkın kaynakları, uçuk ve her aşaması şaibeli batan projelere değil doğrudan halkın hizmetinde kullanılmalıdır. Çünkü bizler kamunun bize aktardığı kaynakların sahibi değil, onu halkın mutluluğu için kullanılmasına refakat eden emanetçileriyiz. O emanete sadakat gösterdikçe, halkta bunu takdir edecek, onun takdiri, iyiliğin, güzelliğin, doğruluğun yayılmasına sebep olacaktır."