Yavaş: En büyük projem Ankara'nın mutlu ve beraber yaşamasını sağlayabilmek

15 Ocak 2019

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara'da Mansur Yavaş için tanıtım toplantısı düzenledi.

ATO Congresium'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Mansur Yavaş kürsüye geldi.

Ankara için projelerini anlatan Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bizler nefret dilini kendimizden uzak tutacağız. Bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız. Ankara'da yatay mimariyle, yeşil alanlarla vatandaşlarımıza nefes aldıracağız. Sağlık yatırımlarını desteklerken, Akıllı Ankara Projesi'yle de hemşerilerimize huzurlu bir Ankara vaad ediyoruz. Sokak hayvanlarının özgürce yaşayabileceği barınaklar kuracağız. Köylerin kalkındırılmasını ve köye dönüşün başlamasını sağlayacağız.

Yurtdışından ağaç, fidan getirme uygulamasına son vereceğiz. Belediyenin kullanacağı bitkileri, ürünleri Ankara'nın köylerinden alacağız. Avrupa'nın köylüsünü değil, Ankara'nın köylüsünü zengin edeceğiz.

Ankaragücü'müzün Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi için elimizden geleni yapacağız. Ankaragücü ve Gençlerbirliği başka şehirlerde maç yapmak zorunda kalıyor. Bir tane stadı olmayan marka şehir mi olur? İnşallah Atatürk'ün bize emanet ettiği o başkenti yeni baştan inşa edeceğiz.

Buradan söz veriyoruz. Göreve başladığımız ilk anda makam araçlarının sayısını azaltacağız ve belediyenin tüm makam araçlarının çakar ışıklarını sökeceğiz. Hiçbir özel işimize belediyenin aracıyla gitmeyeceğiz. Seçim olmadan bir projemiz hayata geçmiş durumda. Geçen hafta televizyona çıktığımda Ankara Belediyesi'nin sudan 1 milyar lira kar ettiğini söyleyerek indirim yapacağımız söylemiştim. Biz daha iş başına gelmeden Ankara Belediyesi %30 indirim yaptı. Daha göreve gelmeden bir projemiz gerçekleşmiş oldu. Keşke daha önce hayata geçirilseydi de anneler, babalar o paralarla çocuklarına bir şeyler alabilseydi.

Tabiki biz iyi olan şeyleri yıkmaya gelmediğimiz gibi, vatandaşlarımızı zarara uğratan projelerle ilgili de gerekli tasarrufları yapacağız. Tüm harcamalarımızın hesabını vereceğiz. Belediye'nin yaptığı işleri anlatan reklamlara son vereceğiz. Yaptığımız bir işin biz bunu yaptık diye tekrardan anlatmaya ne gerek var. Biz o reklamlara harcanan paraların fakir fukara için harcanması gerektiğini düşünüyoruz.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını çarçur eden, rakiplerimizin akılcı projeleri varsa kendi projemiz gibi onları da hayata geçireceğiz. Bizim derdimiz makam derdi değil, bizim derdimiz Atatürk'ün bize bıraktığı, binlerce şehidin kanıyla bize emanet ettiği başkentimizi ileriye taşımaktır. Belediye, devletimizin hizmet birimidir. Ankara'nın tertibe ve düzene ihtiyacı var. Ankara'daki yerleşim toplam arazinin %3'üne sıkışmış durumda.

Ankara'da insanların ailesiyle, çoluğuyla çocuğuyla yürüyebileceği üç tane sokak bile kalmadı. Ben buraya proje diye çok gelişmiş bina resimleri de koyabilirdim. 25 yıldır bunu yaşıyoruz ama artık yeter. Burası bir üniversite kentidir. Çevre şehirlerden gelen güzel kardeşlerimin sadece Ankaralı değil, başkentli olma zamanı geldi. Ölçülebilen, denetlenebilen bir belediyecilik anlayışı getireceğiz. Önce en yoksulu gözeteceğimize söz veriyoruz. Allah'ın izni ve Ankaralıların takdiri ile görevimizi layıkıyla yapacağımıza söz veriyoruz."

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