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Yavaş: Hak yerini bulmuştur

CHP Ankara adayı Manşur Yavaş, "İstanbul'u bekliyoruz. İnşallah orada da adalet tecelli edecektir. Orada da bahar gelecektir" dedi.

Yavaş: Hak yerini bulmuştur
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CHP Ankara adayı Manşur Yavaş, resmi olmayan sonuçlara göre önde tamamladığı seçim sonrası ilk değerlendirmesini yaptı.

Yavaş şunları söyledi:

"Hak yerini bulmuştur. Kazanan Ankara, kaybeden Özhaseki. Bugünden itibaren Ankara'da ehliyet ve liyakat dönemi başlamıştır. Belediye çalışanları endişe etmesinler. İstanbul'u bekliyoruz. İnşallah orada da adalet tecelli edecektir. Orada da bahar gelecektir."

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