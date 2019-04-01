Yavaş: Hak yerini bulmuştur
CHP Ankara adayı Manşur Yavaş, "İstanbul'u bekliyoruz. İnşallah orada da adalet tecelli edecektir. Orada da bahar gelecektir" dedi.
CHP Ankara adayı Manşur Yavaş, resmi olmayan sonuçlara göre önde tamamladığı seçim sonrası ilk değerlendirmesini yaptı.
Yavaş şunları söyledi:
"Hak yerini bulmuştur. Kazanan Ankara, kaybeden Özhaseki. Bugünden itibaren Ankara'da ehliyet ve liyakat dönemi başlamıştır. Belediye çalışanları endişe etmesinler. İstanbul'u bekliyoruz. İnşallah orada da adalet tecelli edecektir. Orada da bahar gelecektir."