Yavaş'tan 'mesai saatini değiştirme' açıklaması

20 Kasım 2019

Ankara Büyükşehir Belediyesince, kent genelindeki ulaşım politikalarını belirlemek amacıyla Ankara Ulaşım Çalıştayı düzenlendi.

EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'ndaki çalıştay, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, ulaşım sorununu çözmek için sayısal verilere dayanmadan herkesin bir fikir yürüttüğünü, kentteki ulaşımda gerçek durumu ele almak için çalıştay düzenlediklerini söyledi.

EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bin 540 otobüsün hizmet verdiğini belirten Yavaş, "Ankara'da toplu ulaşım maalesef bugüne kadar ihmal edilmiştir. 200 kadar otobüs ilçelere hizmet vermektedir. Özel otobüsler de yaklaşık 400 tanedir. İlçelere çalışan EGO otobüslerinin yanı sıra çeşitli sebeplerle günlük 50 otobüs sefer dışı kalmaktadır. Ne kadar zor şartlarda hizmet verdiğimizi mutlaka tahmin edersiniz." diye konuştu.

Genel Müdürlük bünyesine 300 yeni otobüs kazandırmak için çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yavaş, çalıştayda Sincan'dan başlayarak kent merkezine gelen banliyö tren hattının güzergahlarının genişletilmesinin de ele alınması gerektiğini ifade etti.

"Ücretsiz taşıdığımız yolcu oranı yüzde 30"

Kentteki trafiği rahatlatmak için mesai saatlerinde değişiklik yapmak istediklerini dile getiren Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"En azından kamuda olmasa da özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek suretiyle ve mesai öncesi işe gidip aynı saatte iş çıkışı yola çıkmayacakları ücretsiz taşıma ya da çok küçük ücretlerle de hizmet verebiliriz. Bisiklet yollarını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda bununla ilgili lansman yapacağız. Ankara'da araç öncelikli bir trafik öngörüldüğü için şu anda toplu ulaşımdaki sorunları çözmenin bir güçlüğü var.

Şu anda ücretsiz taşıdığımız yolcu oranı yüzde 30'dur. Bu yıl öngörülen zarar 630 milyon liradır. 'Daha önceki yıllarda şöyle oldu da zararı azalttık.' diyenler var. Gayrimenkul ve otobüs hattı satarak o yıla has gelen gelirden dolayı bir miktar azalma olmuş. Kanun gereği ücretsiz taşınanlara bir çare bulunmadığı takdirde, bütün Türkiye'de kamu ulaşım sektörü mutlaka iflas edecektir. Yani Ankara ölçüsünde 630 milyon lira zarar çok önemlidir."

"Kısa zamanda çok büyük mesafe kaydettik"

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş da ulaşım vizyonunun belirlenmesi için düzenledikleri çalıştaya, çeşitli kurumlardan temsilcilerin katılım sağladığını söyledi.

Alkaş, Bisiklet Yolu Projesi'nin lansmanını ilerleyen günlerde gerçekleştireceklerini bildirdi.

Başkentte yapılması planlanan 56 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesi'nin de çalıştayda görüşüleceğini anlatan Alkaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa zamanda çok büyük mesafe kaydettik. Daha önce katıldığımız bir sempozyumda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 27 kilometrelik bisiklet yolunu 2 yıllık bir sürede yaptığını söylemişti. Bunu da başarılı bir süreç olarak adlandırmıştı. Biz bunu, Başkanımız Mansur Yavaş'ın önderliğinde bir yıldan kısa sürede tamamlamayı düşünüyoruz."

Alkaş, çalıştayda "Toplu Ulaşım Vizyonu", "Sürdürülebilir Ulaşım Politikaları" ve "Akıllı Ulaşım Politikaları" konularının ele alınacağını kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Çağın Aladağ ise çalıştayın Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlenmesinden dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA