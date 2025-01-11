Yavru gorile isim önerisi! Anket çalışması başlatıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kafesin içinde bulunan yavru gorile isim aranıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yavru gorile isim aradıklarını duyurmuştu. Bakanlık, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir anket paylaştı.

Ankette yavru goril için belirlenen isimler ise Üzüm, Kömür, Misket ve Zeytin. Yavru gorile isim önerisinde bulunmak isteyenler, bu dört seçenekten birini seçebiliyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı ankete herkes katılabiliyor.

Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. 👏



Şimdi seçim vakti. 👀



📍#Benceİsmi — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 11, 2025

Ne olmuştu?

22 Aralık'ta İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe almıştı.

Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucu, kafes tipindeki kutuda nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" türündeki yavru goril bulunmuştu.

Yavru gorilin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alındığı duyurulmuştu.