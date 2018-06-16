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Yavru köpek vahşetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bir kepçe operatörü gözaltına alındı.

Yavru köpek vahşetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı
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İş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçen Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bir kepçe operatörü gözaltına alındı.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "iş makinesi" iddialarını inandırıcı bulmadığını söylemişti. Balkanlıoğlu failin en ağır şekilde cezalandırlacağını da sözlerine eklemişti.

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