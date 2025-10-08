Yavuz Bingöl, Devlet Bahçeli'ye bağlama hediye etti

Sanatçı Yavuz Bingöl, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaretine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bingöl, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettim. 11 Ekim’de Hacı Bektaş’ta bulunan, kendi arsası üzerine yapılan, dünyanın en büyük Cem Evi Külliyesi’ni inşa ettirdi ve hibe etti. Ben Alevi Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak zatıalilerine teşekkür etmek için bu ziyarette bulundum. Kendisine daha önce hazırladığım bir Alevi deyişini de makamında çaldım söyledim. Çaldığım bağlamayı da sayın Genel Başkan'a hediye ettim. Çok güzel bir sohbetti. Çok duygulandı. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum, minnettarız Alevi Bektaşiler olarak" ifadelerine yer verdi.