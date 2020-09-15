Yavuz sondaj gemisinin görev süresi uzatıldı
Kıbrıs açıklarında çalışmalarını yürüten Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.
Türkiye, Yavuz sondaj gemisi için yeni bir Navtex yayınladı ve geminin çalışma tarihini 12 Ekim'e kadar uzattı.
Yayınlanan Navtex'te şu ifadelere yer verildi:
"SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1149/20
EGE DENİZİ
1. LA08-206/20 NUMARALI NAVTEX MESAJI İLE SAKIZ ADASININ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE BELİRLENEN GAYRİ ASKERİ STATÜSÜ İHLAL EDİLMİŞTİR.
2. BU BİLDİRİ 16 EYL 20 SAAT 0001Z'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR."
Kaynak: AA