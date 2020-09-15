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Yavuz sondaj gemisinin görev süresi uzatıldı

Kıbrıs açıklarında çalışmalarını yürüten Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.

Yavuz sondaj gemisinin görev süresi uzatıldı
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Türkiye, Yavuz sondaj gemisi için yeni bir Navtex yayınladı ve geminin çalışma tarihini 12 Ekim'e kadar uzattı.

Yayınlanan Navtex'te şu ifadelere yer verildi:

"SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1149/20
EGE DENİZİ
1. LA08-206/20 NUMARALI NAVTEX MESAJI İLE SAKIZ ADASININ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE BELİRLENEN GAYRİ ASKERİ STATÜSÜ İHLAL EDİLMİŞTİR.
2. BU BİLDİRİ 16 EYL 20 SAAT 0001Z'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR."

Kaynak: AA

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