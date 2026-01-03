Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 2. alarm seviyesine geçildi
İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 2. alarm seviyesine geçildi. Sürücülere de hızlarını saatte 60 kilometreye düşürmeleri yönünde uyarı yapıldı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinden bu yana etkisini artıran şiddetli lodos, megakenti birbirine katarken dev köprüleri de salladı.
Ulaştırma Bakanlığı da saatte ortalama 80 kilometreyi geçen rüzgar sebebiyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 2. alarm seviyesine geçildiği bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama saatte 80 kilometre üzeri ve zaman zaman anlık saatte 90 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle 2. alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) aracılığıyla hızlarını saatte 60 kilometreye düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır. Gece saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırması beklenirken, gerekli tedbirler alınmıştır. Köprüyü kullanan sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarıları dikkatlice takip etmelerini rica eder, güvenli seyahatler dileriz."