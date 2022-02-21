Yayın ihalesinden sonuç çıkmadı

2022-2023 sezonundan itibaren Süper Lig ve TFF 1.Lig karşılaşmalarının yayın hakları için düzenlenen ihaleden sonuç çıkmadı.

Merakla beklenen ihaleye ilişkin bugün yapılan komisyon toplantısından sonuç çıkmadığı ve Kulüpler Birliği'nin yeniden bir araya geleceği ifade edildi. Yayın ihalesine 14 esas teklif, bir de alternatif teklif gelmişti.

Öte yandan ihale komisyonunun toplantı öncesi 2 teklif veren ile yeniden görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Kulüpler Birliği toplantısı perşembe günü Riva'da yapılacak ve ihale süreci pazartesi günü sona erecek.

12 revize teklif değerlendirildi

Toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak; 14 Şubat’ta gerçekleşen ve ilk tekliflerin açıldığı yayın ihalesi toplantısında, 14 firmadan gelen 15 farklı teklif incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonrasında, teklif veren firmaların eksikliklerini tamamlaması ve tekliflerini revize etmesi için 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ek süre tanınmıştır. Mevcut katılımcılardan; toplam 12 adet revize teklif, Yayın İhale Komisyonuna sunulmuş ve revize teklifler değerlendirilmiştir. Komisyonun bir sonraki toplantısı, 24 Şubat Perşembe günü yapılacak olup, yayın ihalesine ilişkin nihai karar, 28 Şubat Pazartesi günü yapılacak toplantıda verilecektir."

Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp başkanları Ali Koç, Burak Elmas ve Göksel Gümüşdağ ile ihale için teklif veren kurum temsilcileri katıldı.

Özdemir'den Süper Lig TV çıkışı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir. Bunu da değerlendirebiliriz. Daha süremiz var. En uygun şartlar neyse kararımızı alıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.