Yayladağı barajı alarm veriyor: 98 günlük su kaldı!

Hatay’da yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle Yayladağı Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’ye kadar düştü. İlçenin içme ve tarımsal su ihtiyacını karşılayan barajda sadece 98 günlük içme suyu kaldığı açıklandı. Yetkililer, bu durumun son 65 yılın en kurak dönemine işaret ettiğini vurgularken, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yapıldı.

Yağışlarıyla bilinen Amanos Dağı eteklerinde yer alan Hatay, bu yıl beklenen yağışları alamadı. Geçtiğimiz yıla göre yağışlarda yüzde 64’lük azalma yaşanırken, bu düşüş barajları da etkiledi. Yayladağı Barajı’nda sular 15 metreye kadar çekildi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, ilçede düzenlenen su çalıştayında yaptığı açıklamada, “Şu anda Yayladağı Barajımızda su seviyemiz yüzde 20 seviyelerinde. Yüzde 12’nin altına indiği takdirde içme suyu temin edemeyiz. Bu baraj, ilçe merkeziyle birlikte 11 mahallemizin su ihtiyacını karşılıyor. Ancak bu bölgelerde fay hatları nedeniyle sondaj suyu alma imkânımız da bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Yalçın, vatandaşlara özellikle tarımsal sulamada şebeke suyunu kullanmamaları gerektiğini hatırlattı ve “Bu konuda hem cezai işlem hem de abone sınırlamaları devrede. Tarımsal sulamada tansiyometre sistemine geçiyoruz. Su gerçekten altından daha değerli” dedi.

Barajdaki kritik seviyeyi değerlendiren Şenköy Mahalle Muhtarı Sait Döş ise, “Geçmiş yıllarda aynı barajla tarlalar sulanırken su sıkıntısı yaşamıyorduk. Ancak bu yıl baraj neredeyse boş. Yağış olmadığı gibi baraja su taşıyan hiçbir kaynak da kalmadı” sözleriyle durumun vahametini ortaya koydu.

Barajdaki buharlaşma da tehdit ediyor

Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte buharlaşma nedeniyle su miktarının daha da azalabileceği uyarısında bulunurken, Ekim ayının ilk haftasına kadar içme suyu verilebileceği hesaplanıyor. Ancak bu tarihten sonrası için yağış olmaması halinde bölgede ciddi bir su krizi yaşanabileceği ifade ediliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı Belediyesi ve DSİ iş birliğiyle acil eylem planları üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.