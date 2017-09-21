Yayladağı kırsalına top mermisi atıldı
Hatay'ın Yayladağı kırsalına top mermisi düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hudut birlikleri top atılan bölgeye misliyle karşılık verdi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye'den atıldığı belirlenen top mermisi düştü.
3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Pulluyazı Karakolu yakınlarındaki kırsal alana, Esad rejiminin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirlenen top mermisi isabet etti.
Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri, misliyle karşılık verdi.
Suriye sınırındaki Pulluyazı Karakolu, Türkmendağı'na yaklaşık 500 metre mesafede yer alıyor.