“Yaylalardaki kaçak yapılar yıkılacak”

30 Eylül 2017

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılaşmaya ilişkin, "1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılanlar yıkılacak, hiç kimse kusura bakmasın" dedi.

Soylu, Trabzon’daki bir otelin açılışında yaptığı konuşmada, yatırımların önemine işaret etti. Tesisin açılışında emeği geçenleri tebrik eden Soylu, "Eser yapmak kolay bir iş değildir, zordur. Bahaneler üretirler. Bazen bizim şikayet ettiğimiz bürokrasinin çarkları arasında yorulursunuz, bazen bizim deyimimizle bezersiniz ama cenab-ı Allah'ın nasibidir. Cenab-ı Allah nasip etti ve böyle güzel, hem de 61 odalı 150 yatak kapasiteli bir otel. Sezon başından itibaren 11 bin kişiye geceleme yaptırdılar. Bu çok güzel, muhteşem bir rakam." diye konuştu.

Bu tarz projelerin desteklenmesinin önemli olduğunu anlatan Soylu, "Çünkü ülkemiz gittikçe büyüyor. Hedefimiz kişi başına 25 bin dolar gelir seviyesi. Turizm ölçeklerinde ciddi hedeflerimiz var ve biz bu hedeflerimizi yakalamak durumundayız." şeklinde konuştu.

Soylu, bu konuda özel sektörün önemine dikkati çekerek, "Biz özel sektörün önünü ne kadar açarsak, onun iş yapma kabiliyetini ve kolaylığını ne kadar ortaya koyabilirsek ve imkan sağlarsak, eski geçmiş Türkiye’nin kalıplarından ne kadar kurtulabilirsek burada istihdam sağlarız, üretim sağlarız, imkan sağlarız, ekonomimizin gelişmesini sağlarız, doğal ürünlerin buraya gelmesini ve burada hizmetle buluşmasını sağlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Yaylalardaki kaçak yapılaşma

Soylu, Doğu Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılaşmaya da değindi. Yaylaların önemine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Bu sene 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bizim yaylalarımızda kaçak bin 750’nin üzerinde yapı yapıldı. Bu normal bir şey değil. Bunu tespit ettirdik, son 1 ayda, 1,5 ayda valiliğimiz, jandarmamız tek tek tespit ettiler. Yaylalarımız, bize bırakılan miraslardır. Bugün bir günlüğüne biri yaylaya gidecek, neyle karşılaşacak 4,5 katlı hangar gibi bir evle karşılaşacak, bu doğru değil. Bütün bildiklerimizi unutmaya başladık. Evet zenginleşiyoruz, doğru ama bunu doğru bir istikamette ilerletmemiz lazım. Paramızı da çarçur etmememiz lazım, işin doğrusu bu. Buradan gittiği zaman şuradaki estetiği, yaylada da görebilmeli, yaylada da bunu yaşayabilmeli. 3 katlı, 3,5 katlı hangar gibi, 2 katlı hangar gibi yapılar.

Biz çözüm mekanizmasıyız, doğru ama bir gecede orada hemen bir katlı, ertesi gece iki katlı binayı dikiyor, kendi olmayan arazisini başkasına satıyor, bir de yaylanın kendi otantiğine ait olmayan şekilde onun etrafını tel örgü veya duvarla çeviriyor. Yayla dediğiniz açık arazidir, özelliği budur. Kendimize ait yeni işler icat etmeye başladık ve bunlarla ilgili de tüm tespitler yapıldı. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılanlar yıkılacak, hiç kimse kusura bakmasın. Bin 750 üzerinde yapı var. Biz burayı geçmişimizden aldığımız emaneti kirleterek geleceğimize bırakamayız. Kimse kusurumuza bakmasın, bunlar tek tek yıkılacak. "

Bu konu hakkında kendini de sorgulamaya başladığını dile getiren Soylu, "Demek ki biz terörle uğraşırken, başka işleri biraz ihmal etmişiz. Kendi kendime de kabahat buldum" diye konuştu.

Kaynak: AA