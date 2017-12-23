Yaylaya çıkma yasağı kalkıyor

23 Aralık 2017

AK Parti İl Kongresi'ne katılmak üzere Hakkari'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap etti.



Burada yaptığı konuşmasında Kudüs meselesine değinen Erdoğan, "İşte bir olduk, Kudüs olduk; bir olduk, gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletlerde 128'e 9 olduk ve o 9'un içinde bakıyorsunuz 15 bin nüfuslu bir ülke var, bakıyorsunuz 21 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu bir ülke var. Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz" şeklinde konuştu.



Ardından kongrenin yapılacağı salona geçen Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:



- Kudüs meselesinde dünyanın dolarları neredeydi belli değil mi? Peki kimler oy verdi, 15 bin, 20 bin nüfuslu adını yeni duyduğum yer. Dolarları sadece oraya yetti. Peki 128 ülke ne dedi? 'Dolarlarınızla bizi satın alamazsınız' dedi. Ben de diyorum ki terörün gücü Hakkarilinin gücünü alt etmemelidir.



- İstihdam için özel sektörün yatırım yapması gerekiyor. Girişimci, yatırım için güvenlik ister. Bunların olmadığı yerde hangi teşvikleri verirseniz verin yatırım gelmiyor. Terör örgütü yıllarca insanlarımızın hayatını rehin almakla kalmadı, yatırımları da engelledi



- Bizim derdimiz Hakkari'ye yatırımcının gelmesidir. Hakkari'de sadece 2 tane teşvik belgeli yatırım var.



- Baharda yaylalara çıkma yasağını kaldırıyoruz. Biliyorsunuz bir süredir et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılık meselesini tartışıyoruz. Bölgemizin önemli bir değeri olan maden ocaklarının rahatça faaliyet sürdürebilmesi için gereken alt yapıyı da oluşturuyoruz. Hakkari gibi bir sınır ilimizin potansiyeli daha yüksel olmalı."