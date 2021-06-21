Yaz 2021 doodle'ı geldi! Yaz gündönümü nedir?

Yaz 2021 doodle'ının Google tarafından yayınlanması dikkatleri çekti. Tarihler 21 Haziran'ı gösterdiğinde kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken, ayrıca bu tarih yaz mevsiminin de başlangıcı olarak kabul ediliyor. Aynı tarihte güney yarım kürede ise kış mevsimi başlıyor.

Google'ın yaz 2021 doodle'ı kullanıcıların beğenisini kazanırken, pek çok kullanıcı doodle'ın üzerine tıklayarak günün önemi hakkında bilgi toplamaya çalışıyor.

21 Haziran tarihinde Güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik gelmektedir. Bu nedenle Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanırken, Güney yarımkürede ise en uzun gece yaşanmaktadır. Bu tarihe kadar uzayan gündüzler, 21 Haziran sonrasında Kuzey yarımkürede kısalmaya başlamaktadır.

Türkiye'de 21 Haziran tarihinde yaklaşık 15 saat gündüz yaşanırken, en uzun gündüz süresinin yaşanacağı il ise en kuzeyde bulunan Sinop olmaktadır. Hatay ise ülkenin en güneyinde olmasından ötürü 21 Haziran'da Türkiye'nin en kısa gündüzünü yaşayan ili olmaktadır.