Google Haberler

Yaz ortasında sürpriz: Bazı şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, yurt genelinde yaz havası etkisini sürdürecek.

Mutluhan Yıldız
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yaz ortasında sürpriz: Bazı şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ancak kuzey, iç ve doğu bölgelerde bulutlanmanın artmasıyla birlikte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Özellikle Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri ile Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde gün içerisinde kısa süreli yağışların etkili olması bekleniyor. Van'ın doğu kesimleri de yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.

Yaz ortasında sürpriz: Bazı şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim : 1

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevcut seviyelerini koruyacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 38 dereceye kadar yükselirken, Ege ve Akdeniz'de termometreler 30 ila 36 derece arasında seyredecek.

Yurt genelinde en yüksek sıcaklığın Şanlıurfa'da 38 derece, Diyarbakır'da ise 37 derece olması bekleniyor. İç Anadolu'da Ankara ve Konya'da 32 derece, İstanbul'da 28 derece, İzmir'de ise 33 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Yaz ortasında sürpriz: Bazı şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim : 2

Yağışlar öğle saatlerinde görülecek

Yağış beklenen bölgelerde sağanakların ağırlıklı olarak öğle ve öğleden sonra saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Eskişehir, Burdur, Bolu'nun yüksek kesimleri, Erzurum, Kars ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilecek.

Uzmanlar, yağış beklenen bölgelerde kısa süreli kuvvetli yağış, yıldırım ve ani rüzgar riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

Rüzgar kuzeyden esecek

Rüzgarın ülke genelinde kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Akdeniz kıyılarında ise öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden hafif rüzgarlar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporuna göre, bugün için herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Ancak yerel yağışların etkili olacağı bölgelerde hava koşullarının anlık olarak değişebileceği belirtiliyor.

9 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranı: Barajlardaki son durum nedir?9 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranı: Barajlardaki son durum nedir?Gündem
meteoroloji
Çok Okunanlar