Yaz ortasında sürpriz: Bazı şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ancak kuzey, iç ve doğu bölgelerde bulutlanmanın artmasıyla birlikte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Özellikle Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri ile Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde gün içerisinde kısa süreli yağışların etkili olması bekleniyor. Van'ın doğu kesimleri de yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevcut seviyelerini koruyacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 38 dereceye kadar yükselirken, Ege ve Akdeniz'de termometreler 30 ila 36 derece arasında seyredecek.

Yurt genelinde en yüksek sıcaklığın Şanlıurfa'da 38 derece, Diyarbakır'da ise 37 derece olması bekleniyor. İç Anadolu'da Ankara ve Konya'da 32 derece, İstanbul'da 28 derece, İzmir'de ise 33 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Yağışlar öğle saatlerinde görülecek

Yağış beklenen bölgelerde sağanakların ağırlıklı olarak öğle ve öğleden sonra saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Eskişehir, Burdur, Bolu'nun yüksek kesimleri, Erzurum, Kars ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilecek.

Uzmanlar, yağış beklenen bölgelerde kısa süreli kuvvetli yağış, yıldırım ve ani rüzgar riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

Rüzgar kuzeyden esecek

Rüzgarın ülke genelinde kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Akdeniz kıyılarında ise öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden hafif rüzgarlar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporuna göre, bugün için herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Ancak yerel yağışların etkili olacağı bölgelerde hava koşullarının anlık olarak değişebileceği belirtiliyor.