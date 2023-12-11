“Yaz saati uygulaması güvenlik sorununa yol açıyor”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığını ve güvenlik sorununa yol açtığını belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde hayata geçen yaz saati uygulamasına tepki gösterdi.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok... -Bu anlamsız #YazSaati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor.
-ARTIK VAZGEÇİN BU UYGULAMADAN!"