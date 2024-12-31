Yazar Ahmet Nesin'e yakalama kararı! Nedeni belli oldu
Aziz Nesin'in oğlu yazar Ahmet Nesin hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medya hesabından 'cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği öne sürülen Ahmet Nesin 2016'dan beri yurt dışında yaşıyor.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Nesin'in oğlu yazar Ahmet Nesin hakkında soruşturma başlattı.
Ahmet Nesin'in 27 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınlanan videoda 'cumhurbaşkanına hakaret' suçunu oluşturacak söz ve beyanlara yer verdiği öne sürüldü.
Savcılıkça Nesin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
2016'da yurt dışına çıktığı belirlenen Nesin hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.