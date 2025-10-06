Yazar Ayşe Kulin, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel taktı

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında yazar Ayşe Kulin ile bir araya geldi.

CHP'ye üye olan Kulin'e kendi rozetini takan ve üyelik formunu imzalayan Özel'e, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka eşlik etti.

Ayşe Kulin kimdir?

Ayşe Kulin, 1941 yılında İstanbul‘da Beyazıt’ta doğdu. Baba tarafı Bosnalı, anne tarafı Çerkes olan Ayşe Kulin, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Edebiyat bölümünden mezun oldu.

İlk evliliğini 1961 yılında Mehmet Sarper ile yapan Kulin'in 2 oğlu oldu. İkinci evliliğini ise 1967 yılında Eren Kemahlı ile yaptı, bu evlilikten de oğlu oldu.

Editör ve muhabir olarak çalışan, televizyon, reklam ve sinema filmlerinde de sahne yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak görev yapan Kulin, 1977 yılından 1982 yılına kadar Cumhuriyet Gazetesinde yazdı. Bir süre de Dünya Gazetesi’nde çalıştı. Sabah Grubu’nda ve Milliyet’te köşe yazarlığı yaptı.

1997’de yayınlanan Aylin adlı biyografik romanını yayımladı. Sevdalinka ve Füreya romanları büyük ilgi gördü. 2001’de Köprü, 2002’de Nefes Nefese ve İçimde Kızıl Bir Gül Gibi, 2004’te Kardelenler ve Gece Sesleri yayınlandı.