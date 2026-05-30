Yazar Ayten Öztürk bayram ziyaretinde öldürüldü
Kurban bayramı ziyareti için Kırklareli’ne gelen 52 yaşındaki yazar Ayten Öztürk, tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyüne bayram ziyaretine giden yazar Ayten Öztürk, annesi ve teyzesiyle birlikte evlerinin bahçesinde bulunduğu sırada yeğeni ile tartışma yaşadı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında yeğeni tarafından bıçaklanan Ayten Öztürk ağır yaralandı.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından kaçan yeğen B.S. ise köy yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Öztürk’ün cenazesi, ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Öztürk'ün birden fazla çocuk kitabı ve romanı bulunuyordu.