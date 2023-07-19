Yazar Roni Margulies hayatını kaybetti

Roni Margulies'in hayatını kaybettiği haberini, yazarlık yaptığı Serbestiyet internet sitesi duyurdu.

Haberde Margulies'in bir süredir kanserle mücadele ettiği belirtildi.

Roni Margulies kimdir?

İstanbul'da 1955’te doğan Roni Margulies, Robert Kolej’i bitirdikten sonra 1972’de Britanya'nın başkenti Londra gitti. Uzun yıllar burada yaşadı, ardından Türkiye'ye döndü.

Margulies, şiirler ile öykülerden oluşan çocukluk ve ilk gençlik anılarını Gülümser Çocukluğum Ardımdan kitabında anlatmıştı.

Saat Farkı kitabıyla 2002 Yunus Nadi Şiir Ödülü’nü aldı. İngiliz Ted Hughes ve Philip Larkin ile İsrailli Yehuda Amihay’ın şiirlerini Türkçeye çevirip kitaplaştırdı.

Manastır’da İlan-ı Hürriyet: Fotoğrafçı Manakis Biraderler adlı fotoğraf albümünü yayına hazırladı. Siyasi yazılarını Şiir, Yahudilik Vesaire, Larda Yüzen Al Sancak ve Kalpsiz Dünyanın Kalbi adlı kitaplarda topladı. En çok satan kitabı Bugün Pazar, Yahudiler Azar oldu.

Şiir kitapları ise şöyle: Her Rind Bilir (1991), Gün Ortasında (1992), Mağrur Olma Padişahım (1994), Bilirim Niye Yanık Öter Ney (1996), Elsa (2000), Saat Farkı (2002), TK1980 (2006).