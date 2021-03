Yazar ve temsilcilerimizden Ege DÜNYA'ya dair

Takip Et

Ege'nin hem gözcüsü hem sözcüsü olacağız

Hakan GÜLDAĞ

Ege, Türkiye’nin en dinamik ve girişimci bölgelerinden biri. Hiç şüphesiz dünyaya en açık, en çağdaş bölgelerimizin de başında geliyor.

Girişimcilik Ege’nin köklerinde var. Şimdi o kökler kanatlandı, iş dünyasının engin denizlerine dünden de güçlü biçimde yelken açıyor. Manisa, İzmir, Denizli, Kütahya, Aydın, Muğla, Uşak, Afyon... Hatta Balıkesir ve Çanakkale ile geniş Ege... Bölgede son dönemde artan ekonomik hareketliliğe ve yeni açılımlara yakından şahitlik ediyoruz. Ege kentlerinden, bir çoğu kentlerle yarışan ilçelerinden güzel sesler yükseliyor.

İstedik ki, biz de Ege’nin bu yolculuğunda daha fazla yanında olalım. Ege’nin sunduğu fırsatları, yükselen sektörlerini, şirketlerini, Ege için önemli olanı daha fazla yansıtalım. Sorunlarına çözüm üretmek için verdiği çabanın hem sözcüsü hem gözcüsü olalım.

Farklı fikirlere, pozitif arayışlara açık bir eleştirel platform sunalım. Sunalım ki, Ege daha da gelişsin, kalkınsın. Çünkü biliyoruz ki, Ege büyürse Türkiye büyür.

Ege’den en çok haber veren ulusal gazete DÜNYA’dır. Yine de epey bir zamandır Ege ile ilgili ekonomik haberleri gazetemizde gerektiği şekilde değerlendiremediğimizi düşünüyorduk. Ege’nin dinamizmini Türkiye’ye ve dünyaya yeterince aktaramıyorduk.

Şimdi elinizde tuttuğunuz EGE DÜNYA ile, inşaat sektöründen elektroniğe, yerel yönetimlerden güçlü sivil toplum kuruluşlarına hem Egeliler bölgelerinde kayda değer işlerden ve gelişmelerden daha fazla haberdar olacak. Hem de tüm Türkiye...

EGE DÜNYA, Ege ekonomisinin, Ege iş dünyasının yeni platformu olacak.

Deneyimli haberciler, yakından tanıdığınız yazarlar ve güvenilir DÜNYA haberciliği ile Ege’ye içerden bakacak.

DÜNYA ailesi olarak biz de EGE DÜNYA ile yeni bir yolculuğa çıkıyoruz.

Başka bölgelerimizle devamını getireceğimiz, kurucumuz Nezih Demirkent’in gazetecilik anlayışına, Anadolu’ya, kentlerimize, yerel girişimciliğe verdiği öneme karşılık gelen ve bir anlamda eseri DÜNYA’nın bugüne kadar ki çabalarını taçlandıracak bir yolculuk.

Uzun söze gerek yok.

Ne zamandır çıkması için mücadele ettiğimiz EGE DÜNYA ile nihayet karşınızdayız. Artık size emanet...

Emeği geçen herkesin ve tüm okurlarının pruvası neta, dümenleri viya olsun. Hepimize hayırlı olsun...

Bölge insanı EGE DÜNYA'ya sahip çıkacak

Vahap MUNYAR

2 ay kadar önce Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) konferans salonu… DÜNYA’nın bölge temsilcileri buluşması var.

İzmir Temsilcimiz Yaşar Kuş, heyecanla sunumuna başladı:

- Epeydir hayalimde olan “Ege DÜNYA”yı her ay yayınlamak için hazırlıklar tamam.

Yaşar Kuş’u dinlerken iki dönem, 30 yıl çalıştığım Hürriyet Gazetesi’nin günlük Ege Gazetesi’nin 2019’daki 35’inci yılını kutladığı sayısını anımsadım.

Hürriyet Ege Temsilcisi Deniz Sipahi, 100 sayfalık özel 35’inci yıl sayısındaki yazısına şu cümleyle girmişti:

- Bu bölgenin insanı gazetelerine hep sahip çıkmıştır, bölgesinin haberleriyle güne başlamayı tercih etmiştir.

Deniz'in şu cümlesi de dikkatimi çekmişti:

- İzmir birçok konuda olduğu gibi medya için de laboratuvardır.

Hürriyet gibi köklü bir gazete, 1984 yılında İzmir’in ve Ege’nin bu özelliğinin farkına varmış, bölgeye özel günlük gazeteyi ana gazetenin yanına eklemişti.

Yaşar Kuş’u dinlerken 1981 yılına, DÜNYA’nın ekonomi gazetesine dönüştüğü ilk günlere döndüm. DÜNYA, 1981 yılı yazında ilk özel ek denemesini Kocaeli Sanayi Fuarı’na özel yapmış, bir-iki ay sonra arkasına İzmir’i eklemişti:

- İzmir İktisat Kongresi Gazetesi…

DÜNYA’nın İzmir’deki temsilcileri de aslında Deniz Sipahi’nin sözünü ettiği potansiyelin farkındaydı.

Ege Bölgesi’ne özel, aylık periyotta da olsa bir gazete çıkarmak gerektiğini biliyordu.

Ancak, DÜNYA’nın 41’inci yılına denk geldi.

DÜNYA’nın çalışanlarıyla yoluna devam etmek üzere kolları sıvamasının 2’nci yılında Yaşar Kuş ve ekibi düğmeye bastı.

Hürriyet Ege’ye 1984’ten beri sahip çıkan bölge insanı, aylık EGE DÜNYA’yı da kucaklayacak… Eminim… Yolun açık olsun EGE DÜNYA…

Ege'den DÜNYA'ya seslenmek

Şeref OĞUZ

Dünya Gazetesi 41 yılda şunu gösterdi ki Anadolu’nun uygarlık iddiaları vardır ve bunları duyurmak, kamusal sorumluluktur. Şimdi Ege Dünya ile bu sorumluluğu, bir kademe daha yukarı taşıyor, Egeli okurlarımızın haber alma hürriyetine hizmet ediyoruz.

Aslında neyi beslersen onu büyütürsün… Neyi fazla anarsan, başın ona bağlanır ve bir süre sonra kendi gerçeğin halini alır. Ekonomi gazeteciliğinde Dünya, Türkiye’nin hafızası gibi… Zira yıllarca nitelikli ekonomi haberciliğini besleyerek, büyüttü ve bugüne gelindi…

Çalışanlarının elinde son 1 yıldır bizler, doğru ve nitelikli habere başımızı bağlıyor, gerçeğin bizzat kendisini ekonomi üzerinden aktarıyoruz. Bizler her yalan söylediğimizde, gerçeğe borçlanırız ve gerçek, eninde sonunda gelir, yalandan hakkını geri alır. Bu yüzden yalanın her türünden uzak dururuz.

Ben, Dünya Gazetesi’nin bağımsız ve bağlantısız bu yapısına; Yeni Akım Medya diyorum ve kastım şudur; Tıpkı ulusal nüshamız ve tüm diğer yayınlarımızda olduğu gibi; kişileri değil, kavramları ve olayları esas almak. İki farklı ve birbirinden bağımsız kaynaktan doğrulamadıkça o bilgi henüz duyumdur, haber değildir diye yayınlamamak.

Halkın haber alma hak ve özgürlüğüne hizmet ederken; ‘Müşteri değil; okur. Ürün değil; gazete’ düsturuyla yol alırız. Basın kartı ile kredi kartını karıştırmaz, cevap hakkına saygı duyarız.

İddiamız, Ege özelinde de ekonomi haberciliğinde kimseden geri kalmamaktır. Ancak haber atlatma telaşına da kapılmayız. Doğrulatamadıysak haber atlarız da yalan habere itibar etmeyiz.

Ege Dünya; zengin ekonomi içeriği, Ege’nin haberlerinde daha yoğunlaşma ve nitelikli yorumlarla okurlarımızın hizmetinde olacaktır.

Ege iş dünyasının artık bir "EGE DÜNYA"sı var

Talip AKTAŞ

İzmir, Ege ekonomisinin lokomotifi ve Türkiye’nin üçüncü büyük üretim merkezi… Ülke gayrisafi katma değerinin yüzde 6’sından fazlasını üretiyor. Sektörel faaliyetlerin çeşitliliği bakımından da kendine yeter nitelikte ender yerel ekonomilerden birine sahip. Ancak sanayi, tarım, turizm başta olmak üzere sahip olduğu eşsiz potansiyel dikkate alındığında, İzmir tartışmasız bundan çok daha fazlasını hak eden bir kent…

Henüz arzu edilen seviyede olmasa da son yıllarda yeniden bir çekim merkezine dönüşme yolunda önemli kazanımlar elde eden İzmir, yakın gelecekte Türkiye’nin diğer üretim merkezlerinden pozitif yönde ayrışmaya aday kentlerin de başında geliyor.

Diğer yandan, sahip olduğu nitelikli gücü kapasitesi ve sunduğu daha iyi yaşam koşullarıyla da özellikle bilgi ve enformasyon temelli yeni teknolojiler için avantajlı bir yatırım iklimiyle öne çıkıyor. Yerel dinamikleri son derece güçlü, köklü ve esnek...

Bu nitelikleriyle İzmir, bir “dünya kenti” olmaya da birçok ilden çok daha yakın. Doğru, kapsayıcı ve katılımcı bir ekonomi vizyonu, İzmir’i hayal sınırlarının çok daha ötesinde bir ekonomik güce, çok kısa sürede kavuşturabilir. Kentin son dönemde bu yönde ortaya koyduğu hedefl er ve başlattığı çalışmalar oldukça umut verici…

Kuşkusuz, bu perspektif içinde yerel ve ulusal medyanın kamusal görevi de önemli bir parametre olarak öne çıkabilmektedir.

Türkiye’nin bağımsız ekonomi gazetesi DÜNYA, bu yaklaşımdan hareketle İzmir’e özel bir pencere açtı. İzmir’in ve ekonomik etki alanındaki bölgenin dinamiklerinin güçlenmesine, yerelden ulusala ve küresele uzanan ilişki kanallarının daha etkin kullanılmasına katkı sunmak amacıyla, “Ege” gazetesinin yayımına karar verdi.

Ege DÜNYA, bundan böyle ayda bir Ege ekonomisinin ve iş dünyasının sesine özel bir içerikle masanızda olacak.

Bu çabanın, tek yönlü bir iletim değil, iki yönlü bir iletişim-etkileşim üzerinden başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla, kent ve bölge ekonomisine yön veren her birimin, her aktörün, her platformun değerlendirmeleri ile görüş ve önerilerinin tartışılması; karar mercilerinin dikkatine sunulması son derece önemli. Odağı haber, gündemi İzmir ve Ege olacak. Ege DÜNYA, bu misyonla yola çıktı.

İzmir ve Ege iş dünyasının artık bir Ege DÜNYA’sı var… Yolumuz açık, yolunuz açık olsun...

EGE DÜNYA ve tarım

Ali Ekber YILDIRIM

Dünya Gazetesi İzmir Bölge Temsilciliği, 15 Şubat 1988'de stajyer muhabir olarak işe başladığımda Cumhuriyet Bulvarı Elçin İşhanı Numara 118'deydi. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçılar Birliği ve ekonomi ile ilgili toplantıların yapıldığı Büyük Efes Oteli, hepsi yakın mesafedeydi. Haber kaynaklarımıza çok yakındık.

O zaman İzmir Temsilcisi Yener Özkesen’di. Haber merkezinde Serap Zeybek ve Jale Karadağ(Özgentürk) çalışıyordu.

İzmir Bölge Temsilciliği olarak sadece İzmir’den değil, Manisa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Muğla, Uşak, Afyon’dan haberler yazıyor, O illerin ekonomisini anlatan özel ilaveler hazırlıyorduk. Haber çalışmasıyla katkıda bulunduğum ilk özel ek Çeşme'ydi.

Bölgesel çalışmaların bize en büyük yararı bütün bölgenin ekonomisine hakim olmamızı sağlamasıydı. Sonra bu illerde bürolar açıldı. DÜNYA Gazetesi ülke genelinde yaygın büroları ile başka gazetelerin pek ilgi göstermediği küçük ve orta ölçekli işletmelerin, tarımın sorunlarını, başarılarını ülke gündemine taşıyarak çok önemli bir görev üstlendi.

Zaman içerisinde ekonomik kriz nedeniyle açılan, kapanan, yeniden açılan bürolarımız oldu. Dünya İzmir'de ve Ege'de hep var oldu. Bu varlığını da her geçen yıl güçlendirerek sürdürdü.

Nezih Bey'in bir kaç kez tekrarladığı "İstanbul'a, gazetenin merkezine gel" isteğini her seferinde bir bahaneyle erteleyince 1996'da İzmir Haber müdürlüğü görevimi sürdürürken Nezih Bey'in isteği ile aynı zamanda tarım yazmaya başladım. Gazetede haftada bir yayınlanacak köşenin adını Ege'den koymuştum. Nezih Bey telefon açtı. "Sen sadece Ege'den yazmayacaksın. Bırak bu İzmir şovenliğini, Türkiye'nin her yerinden tarımı yazacaksın. Köşenin adı Tarım Dünyasından olsa nasıl olur? Gazetenin adıyla da uyumlu."

O günden bugüne 25 yıldır Tarım Dünyasından köşesinde yazmayı sürdürüyorum.

Tarım yazarken Nezih Bey'in söylediği gibi ülkenin her yerinde, tarımla ilgili her konuya ve soruna değinmeye, dile getirmeye çalışıyorum. Ege'nin ağırlığı tarım konusunda da çok ön planda. Hem üretim, verimlilik, teknoloji kullanımı hem de dış ticarette Ege'nin,,İzmir'in özel bir yeri var.

Tarım yazarlığının yanı sıra 1995'ten 2004 yılına kadar İzmir Haber Müdürlüğü, 2004-2007 döneminde ise İzmir Temsilciliği yaptım. Bu dönemde her yıl çok sayıda, ilave, özel ek çıkardık. İlk kez "Ege'de Tarım, Gıda ve Hayvancılık" adıyla kapsamlı bir ilave hazırladık. Bu ülke genelinde örnek alındı ve her bölge için benzer ilaveler yayınlandı.

Yaşar Kuş yönetimindeki İzmir Temsilciliği’nin uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı "Ege DÜNYA" hepimizi heyecanlandırdı. Ege'nin sesi olacak bu özel ilave siz okurların desteği ile bölgenin sesi olacaktır.

Desteğinizi esirgemeyin.

EGE DÜNYA'dan merhaba...

Yaşar KUŞ

Son yıllarda Ege ekonomisi giderek hareketleniyor. Biz de Ege iş dünyasının sesini daha gür duyurabilmek için yeni bir yola girdik. EGE DÜNYA ile büyüme ivmesini hızlandıran bölge ekonomisine bu yolculuğunda daha fazla destek olmayı amaçlıyoruz. Ege’nin sunduğu fırsatlara, yükselen sektörlerine, iş dünyasının sorunlarına ve çözüm önerilerine daha fazla yer vermeyi hedefl eyen EGE DÜNYA’nın ilk sayısı, hem okurlarımıza, hem de hazırlanmasında emeği geçen herkese hayırlı olsun…

Ege'nin sesini daha gür duyuracağız

DÜNYA, Anadolu iş dünyasının sesini ulusal bazda duyurma konusunda iddialı bir yayın organı. Bu anlayışını kurulduğu günden beri sürdürüyor. 41. yaşımızı kutladığımız bu sene, bu misyonumuzu daha etkili hale getirmek için yeni bir adım attık. Sayfalarımızda Anadolu’dan daha fazla sese yer verebilmek için planladığımız bölgesel yayınlara EGE DÜNYA ile start verdik.

Aylık olarak yayınlanacak EGE DÜNYA, bölgemizin sesini daha gür duyurmasını sağlayacak. Ege’nin illerine olduğu kadar ilçelerine, beldelerine, köylerine kucak açacak. Fabrikalarından otellerine, organize sanayi bölgelerinden teknokentlerine, tarımından taşımacılığına bölgenin her kurumuna, her sektörüne uzanacak. İş yaşamı yanında sosyal hayata da dokunacak. Üniversiteler, yerel yönetimler, genç girişimciler, girişimci kadınlar kendilerini daha fazla gösterecekler. Spor, kültür, sanat, gastronomi gibi hayata dair tüm etkinliklerin ekonomiye dönük yüzleri EGE DÜNYA’da kendine yer bulacak.

Basılı yayın olarak Ege’deki tüm abonelerimize ulaştırılacak olan EGE DÜNYA, elektronik ortamda ise Türkiye genelindeki abonelerimizle paylaşılacak.

İlk sayı vesilesiyle bu heyecanımızı paylaşan herkese teşekkürü borç biliyoruz. Sayfalarımızda da görüleceği üzere, her çalışmamızda yanımızda olan iş dünyası, gerek iyi niyet ifadeleri, gerekse içeriği hazırlamaktaki destekleriyle EGE DÜNYA’da da bizi yalnız bırakmadı. Bölgesel yayına yönlendirilip de kendilerine ana gazetemizde daha az yer verileceği kaygısını ifade eden dostlarımız da oldu açıkçası. Bunun böyle olmayacağını baştan ifade etmemiz lazım. Ana gazetemizde Anadolu iş dünyasına ayrılan sayfalarda bir azalma olmayacak. Mevcudun üzerine yeni sayfalar koyulacak. Yani EGE DÜNYA, “pastayı bölüşmek yerine büyütmek” ifadesinin vücut bulmuş hali.

İlklerin günahı olmaz derler. Biz, elimizden geldiğince günahsız bir gazete hazırlamaya çalıştık. Sürçülisan ettikse şimdiden aff ınıza sığınıyoruz. Görüşleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz önümüzdeki sayılar için bize ışık tutacaktır.

Bu yolda birlikte yürüyeceğimize gönülden inanıyoruz.