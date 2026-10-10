Yazdan kalma hava... Sıcaklıklar 33 dereceye kadar çıkacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerinde ise iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus etkili olacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Günün en yüksek sıcaklığının Adana ve Antalya'da 33, Hatay'da 30, Denizli, Manisa ve Şanlıurfa'da 29 dereceye ulaşması bekleniyor.

İstanbul ve Ankara'da sıcaklığın 25, İzmir'de 28, Bursa'da ise 28 derece olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise yer yer kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara'da sabah saatlerine dikkat

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul'da 25, Bursa'da 28, Çanakkale'de 26 ve Kırklareli'nde 27 derece olacak.

Ege ve Akdeniz'de güneşli hava

Ege Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

İzmir ve Muğla'da sıcaklık 28, Denizli ve Manisa'da ise 29 dereceye ulaşacak.

Akdeniz Bölgesi'nde de yağış beklenmezken, gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Adana ve Antalya'da sıcaklık 33, Hatay'da 30, Burdur'da ise 27 derece olarak tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Karadeniz'de sis bekleniyor

İç Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya'da günün en yüksek sıcaklığı 25 derece olacak.

Batı Karadeniz'de de açık hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus etkili olacak. Bolu'da sıcaklığın 27, Düzce'de 28, Kastamonu'da 25 ve Zonguldak'ta 23 derece olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek. Samsun'da sıcaklık 24, Trabzon ve Rize'de 23, Amasya'da ise 27 dereceye ulaşacak.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar daha düşük

Doğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Erzurum ve Kars'ta günün en yüksek sıcaklığı 17, Van'da 18, Malatya'da ise 23 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de yağış beklenmiyor. Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olurken, sıcaklıkların Diyarbakır'da 27, Mardin'de 25, Siirt'te 26 ve Şanlıurfa'da 29 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.