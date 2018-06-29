Yazıcı: Soylu'nun sözlerini değerlendiririz

29 Haziran 2018

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Meclise gelerek kayıtlarını yaptırdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yetki kararnameleri hakkındaki sorulan soru üzerine, takvimlendirme söz konusu olmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin edip, göreve başlayacağı tarihe kadar süre olduğunu ifade etti.

"Soylu'nun sözlerini değerlendiririz"

Yazıcı, İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerine yönelik olarak, "Partimizin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. İçimizden bir arkadaşın Bakan düzeyinde söylediğini, ortamı hangi olayla bağlantılı olarak bunları ifade ettiğini, değerlendirme yaparken dikkate almak gerekir. Siyasi ve demokratik kriterler açısından konuşuruz" değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamasında, "Valilere talimat verdim, CHP'li il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole almayın dedim" ifadelerini kullanmış, bu sözleri nedeniyle CHP yönetiminden çok sert tepki gelmişti.

Kaynak: İHA