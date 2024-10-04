Yazıcıda üretilen insansız araçlar TEKNOFEST vitrininde

Adana Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'in katılımcılarından biri de İzmir merkezli Craft Channnel teknoloji şirketi. Şirketin ürettiği insansız hava, kara ve deniz araçları etkinlik katılımcılarının dikkatini çekiyor.

Şirket bünyesindeki 10 kişilik mühendis ve teknik elemanlar, üretimini planladıkları araçları 3 boyutlu yazıcılarda tasarlıyor. Dizaynı edilen parçalara ekipman montajı yapılıp yerli ve milli yazılım entegre ediliyor. Üretimi tamamlanan uçak, gemi ve arabalar sahaya çıkarılarak otonom şekilde test ediliyor. Araçların tasarım ve üretim süreci ile sahadaki otonom hareketi kayıt altınla alınarak şirketin YouTube kanalı üzerinden de tanıtılıyor.

Araçlar tamamen yapay zekayla hareket ediyor

Şirketin kurucusu Naraş Serhan Okan, insansız araçların bilgisayar ortamında şekillendiğini söyledi. Üretimi tamamlanan gemileri denizde, uçakları gökyüzünde, otomobilleri karada test ettiklerini anlatan Okan, "Hava, kara ve deniz araçlarının tamamen yapay zekayla hareket etmesini sağlıyoruz. Yazılımları kendimiz geliştiriyoruz. Tüm süreci insanlarla paylaşıyoruz. Şu an bizi birçok firma destekliyor. TEKNOFEST'e harika zaman geçiriyoruz. Sayın Selçuk Bayraktar da standımızı ziyaret etti. Kendisine ürettiğimiz ürünleri gösterdik. Çok şaşırdı ve mutlu oldu" dedi.