Yazın ortasında sağanak yağmur esareti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, önümüzdeki 2 saat boyunca yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bilecik'te kuvvetli yağış bir saat sürdü

Bilecik'te yaklaşık 1 saat süren sağanak, bazı binaların bodrumlarında su baskınlarına yol açtı. Sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu. Bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı. Şehir merkezinde kırılan ağaç dalları nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu. Birçok sürücü araçlarını sığınmak amacıyla çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.

Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri ayrıca alt yapı çalışmaları kapsamında yola dökülen mıcır dolguları iş makinesi ile temizledi. Bilecik Belediyesi, AFAD ve polis ekipleri ise olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'de kısa süreli dolu yağdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana geldi, sürücüler oluşan su birikintilerinden dolayı zor anlar yaşadı. Bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Sağanak nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolu Zeytinli Kavşağı mevkisinde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle Altınkum Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile 2060. Sokak'ın kesiştiği noktada yolda meydana gelen çökme nedeniyle bir araç yan yattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri bodrumlardaki ve caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü. Bölgede kısa süreli dolu yağışı da yaşandı.

Denizli'de alt geçidi su bastı

Denizli'de etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, alt geçidi su bastı. Kentte öğleden sonra başlayan sağanakta bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Zaman zaman doluya dönüşen yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. Merkezefendi ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Hal Köprülü Kavşağı'nda bulunan alt geçit suyla doldu, yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Çanakkale'de hamile ve engelli personele idari izin

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ezine ilçe merkezi ve bazı köylerde etkili olan sağanak, büyük su birikintileri oluşturdu. Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Çanakkale'de beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personele yarın, bir gün idari izin verildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği hatırlatıldı.

Yağış nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın, bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.