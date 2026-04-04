Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) için nefesler tutuldu. Adaylar son hazırlıklarını yapıyor. On binler sınavda ter dökecek ve saat konusu bir hayli mühim... Peki, YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor?

2026-YDS/1 5 Nisan Pazar günü saat 10.15'ta başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacak.

2026-YDS/1: 5 Nisan 2026

2026-YDS/2: 22 Kasım 2026

e-YDS 2026/4 (İngilizce): 2 Mayıs 2026

e-YDS 2026/6 (İngilizce): 27 Haziran 2026

e-YDS 2026/9 (İngilizce): 22 Ağustos 2026