YDS SONUÇ TARİHİ: 2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

23 Kasım’da uygulanan YDS'nin ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Aylarca süren hazırlıklarını geride bırakan adaylar, sonuç tarihine ilişkin ÖSYM’nin paylaştığı bilgilere odaklanmış durumda. Adayların en çok merak ettiği konu ise 2025 YDS sonuçları hangi gün açıklanacağı... İşte detaylar...

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre 2025-YDS/2 sonuçları, 12 Aralık tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden duyurulacak.

Adaylar, sınavdan aldıkları puanlara, ÖSYM’nin özel sonuç açıklama adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden, kendilerine ait T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak erişim sağlayabilecek.