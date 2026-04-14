YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme süreci devam ediyor. Adaylar ÖSYM’den gelecek duyurulara kilitlenmiş durumda. Her geçen gün “YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu daha sık geliyor.

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacaktır.

Adaylar, sonuçların ilan edildiği gün saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile puanlarını öğrenebilecekler.