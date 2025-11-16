2025 YDS/2 oturumu tamamlandı ve sınav süreci geride kaldı. Adaylar, sınav sonrası paylaşılan soru ve cevap anahtarının ardından gözünü sonuç tarihine çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sonuçları hangi gün açıklayacağı araştırılıyor. Beklentiler artarken "YDS/2 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.

YDS/2 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2025 takvimine göre YKS/2 sonuçları 12 Aralık tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.