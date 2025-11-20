YDS/2 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
YDS/2 sınavının uygulanmasıyla birlikte adayların gözü ÖSYM’den gelecek duyurulara yöneldi. Sınav değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağı sıkça sorgulanıyor. Resmi takvimde yer alan sonuç tarihi yoğun bir ilgiyle bekleniyor. Adayların ortak sorusu "YDS/2 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2025 takvimine göre YKS/2 sonuçları 12 Aralık tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.