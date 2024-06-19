Yediemindeki araçları parçalayıp satanlar tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki otoparkta bulunan araçlardan bazılarının parçalara ayrıldıktan sonra satıldığı belirlendi. Çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 7 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalandı. Adreslerde 11 motosiklet, otomobil ve motosiklet parçaları ile çok sayıda akü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.