Yedigöller yolu ulaşıma açıldı
Yedigöller bölgesinde sel sebebiyle kapanan yollar, İl Özel İdaresi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin çalışmaları sayesinde yeniden ulaşıma açıldı.
AA
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Yedigöller bölgesi Gurbettaşı mevkisinde 11 Temmuz'da kuvvetli yağış sonucu derelerin taşmasıyla oluşan selde ulaşıma kapanan Yedigöller yolunda çalışma yürütüldü.
İl Özel İdaresi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.