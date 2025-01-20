Yeğeni Soner Arıca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Usta oyuncu setlere dönecek mi?

Arıca, İnanır’ın bir takım fiziksel tedaviler aldığını açıklarken şu "Sadece benim dayım diye değil, tüm ülke için önemli bir değer. Herkesin dua ediyor olmasını çok kıymetli buluyorum. Şu anda bir takım fizik tedaviler alıyor" açıklamasında bulundu. Usta oyuncunun setlere dönüp dönmeyeceği sorusuna ise Arıca, "Benim bu konuda cevap vermem zor ve yanlış olabilir ama şu an gayet iyi" şeklinde yanıt verdi.

Kadir İnanır’ın geçirdiği sağlık sorunları

Kadir İnanır, 24 Mart’ta İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği tespit edilmişti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil bir operasyon geçiren İnanır, tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Sağlık durumu iyileşen İnanır, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınmış ve 4 Nisan’da taburcu olmuştu. Ancak ağustos ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılmıştı.